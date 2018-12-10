Новости Кузбасса

7 декабря 2018 года в Полысаевском городском округе в МБУ ДО «ДШИ № 54» прошёл конкурс на лучшее исполнение виртуозной пьесы «Юный виртуоз – 2018».

Конкурс прошел в номинациях: фортепиано, струнные, народные клавишные (баян, аккордеон) и народные струнные инструменты (гитара, домра, балалайка), а также в трех возрастных группах – младшая (7-9 лет), средняя (10-12 лет), старшая (13 лет и старше). В конкурсе приняли участие 25 человек.

Основной целью конкурса являлось повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся, стимулирование их творческой активности и профессиональной ориентации.

По условиям конкурса участники исполнили одно музыкальное произведение виртуозного (в быстром движении и четком ритме) характера. В состав жюри конкурса вошли: заведующий секцией народных инструментов Кулебакин Виктор Викторович, заведующий секцией фортепиано Беккер Лариса Васильевна и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Корякина Людмила Николаевна.

По итогам выступлений определились Лауреаты и Дипломанты I, II, III степеней.

В первой возрастной группе Лауреатами I степени удостоены: Симбирцева Полина, Гребенюков Артём, Королёва Ангелина, Фомин Фёдор, Арипов Марк; Лауреатами II степени: Федорищева Полина, Семёнов Демид, Доронин Илья, Фомин Семён и дипломантом: Ярмоленко Лола.

Во второй возрастной группе Лауреатами II степени стали: Кравченко Софья, Упорова Юлия, Фролова Дарья, Шумилова Алиса; Лауреатами III степени: Грошева София, Власенков Егор, Котенкова Олеся, Фомин Степан, Пантелеев Артём, Унич Анастасия, Харахонова Алина.

В третьей возрастной группе Лауреат I степени - Клюев Александр; Лауреаты II степени: Петухова Валерия, Поварёнкин Даниил, Гольдштейн Семён.

В организации и проведении конкурса «Юные виртуозы» большое значение имеет творческий настрой преподавателей, их понимание важности, значимости этого творческого мероприятия для юных музыкантов нашей школы искусств.

Все участники конкурса продемонстрировали хорошее владение инструментом и свои технические возможности.