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7 марта в Полысаево прошла акция «Концерт по обмену»

7 марта в преддверии праздника весны МБУК «ДК «Родина» радушно распахнуло свои двери для юных звездочек МАУ ДО «Детская школа искусств №18» Ленинск-Кузнецкого в рамках акции «Концерт по обмену».

В тёплой и дружеской атмосфере, талантливые воспитанники ДШИ поздравили гостей с праздником, подарив частичку своего творчества.

 

Культура
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
kuzbassnews.ru
12/03/2018
Культура
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
Новости Кузбасса

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