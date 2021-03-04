Новости Кузбасса

7 марта в 15:00 ч. в Виртуальном концертном зале Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова в сопровождении концерта-трансляции Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии «Увертюры и вальсы Штрауса» состоится Бал Штрауса в честь Международного женского дня (цифровая запись концерта предоставлена в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»).

На праздничном вечере гости смогут узнать историю создания музыкальных композиций «Весенние голоса», «Жизнь артиста», «Сказки Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», послушать великие произведения австрийского композитора – короля вальсов Штрауса, увидеть исторические танцы в исполнении студии исторического и постановочного танца «Сюита» Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова и ее старшей группы – хореографического коллектива «Татьяна 50+».

Увидеть Бал Штрауса будет возможно в рамках онлайн-трансляции творческого вечера на площадке группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»