70 километров горных выработок пройдено на шахте «Сибиргинская» за 17 лет работы

70 тысяч погонных метров пройдено проходчиками со дня основания шахты «Сибиргинская» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел»).

Строительство шахты на горном отводе разреза «Сибиргинский» началось в ноябре 1999 года, 14 ноября 2002 года был подписан акт государственной комиссии о сдаче предприятия в эксплуатацию. Меньше чем через год коллектив шахты добыл первый миллион тонн угля.

В настоящее время работа на шахте ведется в пределах выемочного участка 3-1-11 с запасами 3,5 млн тонн коксующегося угля. Для добычи в секциях лавы пройдено порядка 7400 метров горных выработок. На данный момент готовится освоение двух новых секций лавы, для этого проходчики шахты проложили около 1720 метров горных выработок, предстоит пройти еще 6420.

«Лава оснащена высокопроизводительной техникой: проходческим комбайном, новыми перегружателем, дробилкой, двумя ленточными конвейерами, а также другим оборудованием. Благодаря упорному труду коллектива и использованию современной техники предприятию удается достигать запланированных результатов. Уверен, что они успешно справятся с добычей на новых участках», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.