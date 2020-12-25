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70 новых школьных автобусов поступили в Кузбасс

Транспорт получат школы в 27 муниципалитетах региона. В новых автобусах на занятия будут доставлять более 1600 учеников. Общая стоимость поступивших машин — 141 миллион рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Школьные автобусы поставляются в регион по распоряжению Правительства России. С 2016 года в Кузбасс по госпрограмме поступили уже 275 машин для перевозки детей.

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kuzbassnews.ru
25/12/2020
Образование
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Новости Кузбасса

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