735 кузбасских пар зарегистрируют брак 7 и 8 июля

735 кузбасских пар зарегистрируют брак в праздничные дни, приуроченные к Дню семьи, любви и верности.
Как сообщили в областном управлении ЗАГС, 381 пара поженится 7 июля, 354 пары – 8 июля.
06/07/2017
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