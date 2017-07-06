735 кузбасских пар зарегистрируют брак 7 и 8 июля

СМИ рассказали о состоянии Амана Тулеева Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в сознании. Его состояние оценивается как...

Стало известно, сколько пар поженятся в праздничные дни в Кузбассе В Кемеровской области 735 пар поженятся на предстоящих выходных. Как сообщает пресс-служба...

В дома кемеровчан возвращаются тараканы На днях в интернете появилось любительское видео, снятое обитателями дома по адресу Инициативная, 5...