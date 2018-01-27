75 лет Кемеровской области

В Тяжинском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Кемеровской области.

В образовательных организациях для обучающихся провели викторины, тематические классные часы и музейные уроки. В школьных библиотеках были подготовлены выставки книг об истории области «Кузбасс – мой край родной». Ученики начальных классов приняли участие в конкурсе рисунков «Мы живём в Кузбассе».

В познавательных и книжных уголках детских садов были оформлены тематические выставки «Кузбассу 75 лет», в приемных для родителей – папки-передвижки с информацией о юбилее Кемеровской области и выставки детских рисунков «Мы живем в Кузбассе». Для детей старшей и подготовительных групп прошло мероприятие «Родина моя – Кузбасс!».

Познавательный час «Частица малая большой России – мой Кузбасс» для воспитанников средней, старшей и подготовительной групп Тяжинского детского сада № 8 «Солнышко» и Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» провела библиотекарь районной библиотеки Елена Ивановна Серкова. В сопровождении презентации она рассказала детям об истории Кузбасса, его символах, природных богатствах, о жителях области, их трудовых и ратных подвигах. Также ребятишки приняли участие в виртуальной экскурсии по природным и рукотворным объектам, победителям конкурса «7 чудес Кузбасса».

В Домах культуры и сельских клубах прошел единый клубный день «Мы частица славного Кузбасса». Также в учреждениях культуры состоялись познавательные викторины и конкурсные программы, посвященные юбилею области. В Листвянском и Новопокровском СДК прошел фестиваль детского творчества «Дорогою добра». В центральной районной библиотеке и филиалах состоялся цикл книжных выставок «История Кузбасса в литературе». В музейных комнатах Домов культуры открылись выставки «История моей земли».

В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла фотовыставка сотрудников учреждения «Любимые и родные места Кемеровской области». В библиотеках образовательных учреждений работают выставки научно-популярной литературы. Соцработники проводят с получателями социальных услуг тематические беседы о достойных людях района, внесших значительный вклад в развитие Кузбасса. В районном историко-краеведческом музее откроется фотовыставка «Герои нашего времени», а в детской художественной школе № 13 – выставка работ учащихся «Моя малая Родина».