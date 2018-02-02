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75-летие победы в Сталинградской битве

2 февраля 2018 года в России отмечается 75-летие со дня Победы советских войск в Сталинградской битве.
Эта победа, после череды поражений 1941-1942 годов, стала переломной в Великой Отечественной войне и оказала серьезное влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Красная армия в результате Сталинградской битвы, прочно овладела стратегической инициативой и стала диктовать врагу свою волю.
Школьники и молодежь поселка Тяжинский собрались на киносеанс в РДК «Юбилейный». Ребята посмотрели фильм «Сталинград» режиссера Юрия Озерова, известного в СССР мастера постановки масштабных сражений и грандиозных военных полотен.
На мероприятии присутствовали более 140 учащихся 7-11 классов и педагоги. После просмотра было проведено обсуждение фильма. Ребята уловили главную суть картины, что, несмотря на амбициозные планы и численное превосходство фашистских войск, сила духа, сплоченность и самоотверженность привели советских воинов к Победе.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/02/2018
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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