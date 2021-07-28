750 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса создано за три года в Анжеро-Судженске

За последнюю неделю в Кузбассе COVID-19 заболели более 100 привитых Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова заявила, что на сегодня, 27 июля, после...

У кузбассовцев после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела Сегодня, 27 июля, в Кузбассе проходит прямой эфир с представителями различных ведомств и...

В кемеровском Рудничном районе завершен новый ледовый каток Сегодня глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал в социальных сетях о готовности нового...