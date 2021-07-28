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750 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса создано за три года в Анжеро-Судженске

За тысячу дней подготовки к юбилею Кузбасса в Анжеро-Судженске особое внимание уделили вопросам создания новых рабочих мест в неугольных отраслях производства.

750 жителей города трудоустроились на предприятиях малого бизнеса. 49 предпринимателей получили финансовую поддержку свыше 24 млн рублей.

«Развитие промышленного сектора экономики — важнейшая основа стабильности территорий региона. Если будет работа, молодые перспективные специалисты будут стремиться в Кузбасс. В когда-то угольном Анжеро-Судженске сейчас главный флагман – Яйский нефтеперерабатывающий завод. В год 300-летия Кузбасса там завершен второй этап строительства, введена в эксплуатацию комбинированная установка, которая позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Сейчас завод входит в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа. Стабильно развивается в городе и малый бизнес, которому регион оказывает всестороннюю поддержку», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общество
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/07/2021
Общество
Экономика
Топ
Анжеро-Судженск

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