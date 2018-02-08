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8 февраля в Кузбассе будет ветрено и снежно

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 8 февраля на большей части территории Кузбасса ожидаются снегопады, поземки, местами метели. На дорогах снежные наносы, гололедица, ухудшение видимости.

Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области рекомендуют водителям ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.

Общество
kuzbassnews.ru
08/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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