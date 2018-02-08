8 февраля в Кузбассе будет ветрено и снежно

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 8 февраля на большей части территории Кузбасса ожидаются снегопады, поземки, местами метели. На дорогах снежные наносы, гололедица, ухудшение видимости.
Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области рекомендуют водителям ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.
08/02/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Арендатор офисного здания оказался в невменяемом состоянии: он громил кабинет и жег бумаги в...
|
38-летний мужчина житель Кемерова приревновал женщину-водителя такси к пассажиру и затеял драку,...
|
В Кемеровской области под суд пойдут четверо жителей жителей года Полысаево возраста от 29-ти до 49...
|
В экстренных службах Кемеровской области сообщили, что предварительной причиной пожара является...