8 июля в Полысаево прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

8 июля 2018 года в Полысаевском городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Праздник, ставший уже традиционным, развернулся в Сквере молодоженов.

Испокон веков семья в России являлась источником нравственности и любви, залогом спокойствия и гармонии в обществе. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. А любящие и верные сердца создают особую атмосферу в доме, в которой вырастают счастливые дети. Они — настоящая награда за бережное отношение к чувству. Этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается.

На торжественное мероприятие были приглашены 14 семей. Из них две семейные пары прожившие в браке более 25 лет, сумевшие сохранить любовь и верность, и стать примером настоящей, крепкой семьи, две пары молодоженов, решивших сегодня скрепить свои отношения семейными узами, десять семей, воспитавшие детей, которые прославили наш город в творчестве, спорте, волонтерской деятельности.

Александр Альбертович и Галина Николаевна Пиллер, Владимир Юрьевич и Татьяна Николаевна Самоваровы прожившие в браке более 25 лет, награждены почетной грамотой и федеральной Медалью за «Любовь и верность». Это семьи, прожившие в любви и согласии долгие годы и воспитавшие детей достойными гражданами нашей страны.

Еще одна традиция, которая стала уже традиционной в День празднования семьи, любви и верности – это процедура бракосочетания. На глазах у всего города две молодые пары Иван Геращенко и Алена Давыдова, Иван Сегель и Алёна Беляева закрепили подписями союзы своей любви. Церемонию бракосочетания провела руководитель органа ЗАГС Марина Михайловна Гейер. Молодоженам были вручены сертификаты на домашний текстиль

Семьям, воспитавших детей, которые прославили наш город в творчестве, спорте, волонтерской деятельности были вручены сертификаты на бесплатную фотосессию.

Самыми теплыми и сердечными поздравлениями с добрым светлым российским праздником — Днем семьи, любви и верности поздравила заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Лариса Григорьевна Капичникова.

Затем вместе с настоятелем храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских иерем Михаилом Шкарупой проводили семейные пары для участия в молебне святым князьям Петра и Февронии о семейном благополучии.

Завершило мероприятие насыщенная праздничная программа подготовленная творческими коллективами Дворца культуры «Родина».

День любви, семьи и верности также прошел в МБУК «ДК «Родина» где для горожан прошла бесплатная демонстрация фильма «Любовь и голуби».