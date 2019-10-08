8 октября тысячи новокузнечан остались без холодной воды

Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок Руководителю прокопьевского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской...

В Омске назвали самые дорогие вакансии сентября В Омске составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий месяца. Список подготовили эксперты...

Суд арестовал у новокузнечанина аэросани-амфибию Судебные приставы арестовали у должника аэросани – амфибия модели «Нерпа». Их стоимость оценили в 3...