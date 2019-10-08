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8 октября тысячи новокузнечан остались без холодной воды

8 октября в Новокузнецке произошло отключение холодной воды. Причиной стала аварийная ситуация на водоводе диаметром 1 000 миллиметров, который проходит по Кузнецкому мосту. Полное или частичное отключение завершится в 20.00.    Фото из открытых источников

Общество
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kuzbassnews.ru
08/10/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
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