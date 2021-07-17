80% дорог в Кемерове и Новокузнецке будут соответствовать требованиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В Кузбассе близится к завершению ремонт автотрасс в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, а также на дорогах муниципального значения. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году предусмотрен ремонт на 118 объектах.
«В Кемерове в результате проведения ремонтных работ протяженность дорог, соответствующих всем нормативам, увеличится с 43% в 2017 году до 78% до конца юбилейного года. В Новокузнецке показатель составит 77% против 47,3% в начале действия нацпроекта. По федеральной программе в порядок приводится не только дорожное полотно, но и устанавливают светофоры, дорожные знаки, обустраивают тротуары. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и жители региона могли ездить по удобным и безопасным дорогам», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
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