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80% дорог в Кемерове и Новокузнецке будут соответствовать требованиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Кузбассе близится к завершению ремонт автотрасс в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, а также на дорогах муниципального значения. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году предусмотрен ремонт на 118 объектах.

«В Кемерове в результате проведения ремонтных работ протяженность дорог, соответствующих всем нормативам, увеличится с 43% в 2017 году до 78% до конца юбилейного года. В Новокузнецке показатель составит 77% против 47,3% в начале действия нацпроекта. По федеральной программе в порядок приводится не только дорожное полотно, но и устанавливают светофоры, дорожные знаки, обустраивают тротуары. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и жители региона могли ездить по удобным и безопасным дорогам», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

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kuzbassnews.ru
17/07/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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