82-летний пенсионер сдал в полицию боевой пистолет с патронами

В полицию Анжеро-Судженска пришел 82-летний мужчина. Он принес с собой боевой пистолет иностранного производства и 6 патронов к нему.
Пенсионер признался полицейским, что оружие и боеприпасы достались ему от отца. Много лет он хранил оружие в гараже, а затем решил сдать в полицию.
31/10/2017
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