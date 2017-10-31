82-летний пенсионер сдал в полицию боевой пистолет с патронами

В полицию Анжеро-Судженска пришел 82-летний мужчина. Он принес с собой боевой пистолет иностранного производства и 6 патронов к нему.

Пенсионер признался полицейским, что оружие и боеприпасы достались ему от отца. Много лет он хранил оружие в гараже, а затем решил сдать в полицию.