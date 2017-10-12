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84% кузбасских льготников предпочли получать денежную компенсацию взамен натуральных услуг в 2018 году

В Кемеровской области проживают 270424 федеральных льготника, которые имеют право на предоставление набора социальных услуг. Из них 87438 человек решили в будущем году получать социальный пакет в натуральном виде полностью, либо частично. 226357 льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Напомним, что государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. НСУ можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Общество
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Общество
Новости Кузбасса

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