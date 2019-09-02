86-летний пациент изобрел лечебное кресло и подарил его госпиталю для ветеранов войн

Алексей Михайлович Бондарев из Мысков более 50 лет трудился на Томусинской ГРЭС, а сегодня показывает пример активного долголетия. Он прошел курс лечения в медицинском учреждении. Чтобы закрепить результат пенсионер продолжил заниматься дома. Для этого он модернизировал традиционное кресло-качалку, усовершенствовал «лыжи» и спинку кресла. Получилось приспособление для восстановительного лечения.

«Главная особенность упражнений на кресле заключается в активизации практически всех групп мышц. Осуществляется тренировка вестибулярного аппарата, развивается чувство равновесия, координация движения. Подобная терапия не только повышает возможности пожилого организма, но также благоприятно отражается на качестве сна и снимает головные боли. Но самое ценное в этом изобретении то, что пациент имеет стремление, желание развиваться, мыслить, совершенствоваться, не смотря на возраст», —рассказывает врач-гериатр Елизавета Чиркова.

Сам Алексей Михайлович отмечает, что после занятий на кресле улучшилось зрение, нормализовалось пищеварение.

Специалисты Областного гериатрического центра в госпитале для ветеранов войн ежедневно корректируют работу гериатрических групп, делая их тематическими и разноплановыми, в том числе большое внимание уделяют разнообразию физических нагрузок для старшего поколения. Изобретение Алексея Бондарева поможет и другим пациентам поддерживать форму и продлить период активного долголетия.

Фото: пресс-служба АКО