87 беловских семей стали новоселами

Новый пятиэтажный дом, состоящий из двух корпусов, сдан в поселке Инской Беловского городского округа.
Строительство проводилось в рамках реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
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