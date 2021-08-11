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87 беловских семей стали новоселами

Новый пятиэтажный дом, состоящий из двух корпусов, сдан в поселке Инской Беловского городского округа.

Строительство проводилось в рамках реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
11/08/2021
Общество
Белово

Новости Кузбасса

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