87 беловских семей стали новоселами

Массовые мероприятия ко Дню шахтера в Кузбассе заменят локальными торжествами Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, приняли решение отказаться от...

В Кемерове из-за пожара на мусорном полигоне ввели режим повышенной готовности Власти Кемерова ввели режим повышенной готовности на территории недействующего мусорного полигона в...

Власти Кемерова ответили на вопрос о неудовлетворительном состоянии Комсомольского парка Жительница Кемерова пожаловалась в соцсетях губернатору на аварийное состояние детских площадок и...