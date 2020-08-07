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9 августа – День строителя

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают строители. Благодаря их труду хорошеют наши дома, улицы, города, улучшаются условия жизни, воплощаются самые смелые архитектурные замыслы.

Работая на благо людей, обеспечивая запросы современного общества, строители ежедневно сталкиваются с различными неблагоприятными факторами, влияющими на их здоровье. Поэтому действующим пенсионным законодательством рабочим определенных строительных специальностей предоставлено право на получение досрочной пенсии.

К таким специальностям отнесены мастера строительных и монтажных работ, а также производители работ, занятые на строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, сооружений и других объектов.

Основным условием для предоставления права на досрочное назначение страховой пенсии по старости является документально подтвержденная постоянная занятость (в течение полного рабочего дня) на строительстве (реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, сооружений и других объектов) в соответствии с функциональными обязанностями.

Напоминаем, досрочная страховая пенсия по старости назначается: мужчинам - по достижении 55, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на указанных работах и имеют не менее 25 и 20 лет общего трудового стажа.

Общество
kuzbassnews.ru
07/08/2020
Общество

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