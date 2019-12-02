9 декабря в Кемерово пройдет вечер культуры Кыргызстана

В Витражном зале Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова 9 декабря пройдет встреча из цикла мероприятий литературного кафе «Другими словами» посвященная кыргызской культуре.
В программе - народные песни и танцы Кыргызстана, интересные факты из национальной культуры, стихи о Кыргызстане на языке оригинала и в русских переводах.
Вход на мероприятие свободный. Начало - в 18.30 ч.
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