97 человек спасли из горящего сздания кемеровские пожарные

Днем 4 октября в одном из многоквартирных домов в Кемерово произошел пожар. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже. Из-за сильного задымления, которое распространилась по верхним этажам, жильцам потребовалась помощь при эвакуации. На место происшествия прибыли более 10 отделений пожарной охраны. В результате пожарным, с использованием спасательных устройств, удалось спасти 97 человек, в том числе 37 детей. 120 человек эвакуировались самостоятельно.
Пожар был оперативно ликвидирован. Его площадь составила 25 квадратных метров. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего будет устанавливаться.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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