98% жителей Кузбасса положительно отзываются о работе клиентских служб Пенсионного фонда

Для удобства граждан в Кемеровской области на базе управлений и отделов ПФР организована целая сеть из 40 клиентских служб ПФР. Консультации ведут 353 специалиста, задача которых – обслужить каждого обратившегося быстро, профессионально, в комфортных условиях.

Четверть клиентских служб уже оснащена терминалами электронной очереди, в остальных работают дежурные специалисты, координирующие в нужном направлении посетителей. Как правило, граждане обращаются по вопросам пенсионного обеспечения, социальных выплат, материнского (семейного) капитала и получения других государственных услуг, входящих в компетенцию Управлений ПФР. В каждой клиентской службе даже стены информативны: на стендах и информационных стойках посетители смогут взять с собой, прочитать буклеты и листовки по интересующей их теме.

Также можно спланировать свой следующий визит, ознакомившись с графиком пиковых нагрузок на специалистов клиентской службы и выбрать наиболее благоприятное время обращения. Запись на прием ведется по телефону либо в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда. Это повышает оперативность работы службы, исключает очереди.

Кроме того, в клиентской службе желающие могут зарегистрироваться самостоятельно или с помощью консультанта, на портале Госуслуг, зайти в «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР, поработав за компьютером, выделенным специально для клиентов.

Электронные сервисы Пенсионного фонда - одно из важнейших направлений работы с клиентами, все более настроенных на виртуальный способ взаимодействия, при помощи гаджетов. Сервисы позволяют человеку получить полный пакет предусмотренных законодателем услуг, не выходя из дома, даже не отрываясь от сотового телефона (если установить специальное мобильное приложение ПФР).

О качестве и объемах работы клиентских служб Отделения говорят цифры: в 2016 г. специалисты обработали более миллиона обращений кузбассовцев. По результатам мониторинга сайта «Ваш Контроль» 98% клиентов остались довольны результатом своего обращения в ПФР.