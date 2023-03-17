Административная ответственность хозяйствующих субъектов за нарушения требований к обращению побочных продуктов животноводства

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает о том, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, необходимо самостоятельно принять решение об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства и подать в Управление уведомление на 2023 год до 01.05.2023, согласно установленной форме. При неподаче уведомления эти вещества будут приравнены к отходам, которые необходимо утилизировать соответствующим образом.

В настоящее время подготовлен и внесен в ГД РФ проект изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (законопроект № 183338-8), предусматривающий административную ответственность за нарушение требований к обращению побочных продуктов животноводства.

После принятия и вступления в силу указанных изменений за нарушение требования к передаче побочных продуктов животноводства исключительно лицам, осуществляющим сельхозпроизводство, будут предусмотрены административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (для индивидуальных предпринимателей) и от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (для юридических лиц).

Уведомления по побочным продуктам животноводства находятся на сайте Управления Россельхознадзора в баннере ППЖ.