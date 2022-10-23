Аграрии Чебулинского округа обмолотили более 96 % зерновых и зернобобовых культур

Намолот составил 109986 тонн зерна, при средней урожайности 31 центнер с гектара. Продолжается уборка технических культур. Рапса обмолочено 77,9 % - 11578 тонн, урожайность 26 ц/га, льна 20,9 % - 496 тонн, урожайность 12,4 ц/га.
Картофеля убрано 95,6 % - 3351,4 тонн, урожайность 124,3 ц/га, других овощей 97,2 % - 650,8 тонн, урожайность 202,8 ц/га.
Уборку урожая завершили: ООО «Нива» (урожайность 39,6 ц/га), КФХ «Мезенцева Л.Г.» (урожайность 27 ц/га), КФХ «Пасова В.И.» (урожайность 25 ц/га), КФХ «Козев А.Н.» (урожайность 24,9 ц/га).
23/10/2022