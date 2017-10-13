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Аграрии Кузбасса собрали стратегический миллион тонн зерна

По данным департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, намолочено 1 млн 100 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Урожай убран с 532,9 тыс. га, это 87,8 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность по области составила 20,6 ц/га.

Экономика
kuzbassnews.ru
13/10/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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