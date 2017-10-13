Аграрии Кузбасса собрали стратегический миллион тонн зерна

В Кемеровском районе погиб человек на пожаре В Кемеровском районе вечером 12 октября горел частный дом. По словам очевидцев, на пожаре погиб...

Жители Кузбасса высоко оценили работу властей региона Респондентам предлагалось оценить работу местных властей как в целом, так и по отдельным...

В Кузбассе квартирант убил хозяина топором Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, хозяин дома перед смертью предъявил претензии...