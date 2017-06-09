Аграрии Кузбасса завершили сев основных сельскохозяйственных культур

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сегодняшний день в Кемеровской области на 100% выполнен план сева зерновых и зернобобовых культур, рапса, овощей и картофеля. Все сельхозработы проведены в намеченные сроки.

Так, в 17 территориях яровой сев зерновых проведен на площади 545 тыс. га. В том числе пшеницей засеяно 268 тыс. га, ячменем – 109 тыс. га, овсом – 110 тыс. га. Сев гречихи превысил плановый показатель и составил 34,8 тыс. га (план - 26 тыс. га). Также, больше планируемого засеяли кукурузой на зерно - 1,5 тыс. га (план – 1 тыс. га).

Селяне посеяли 1,4 тыс. га овощных культур и 9 тыс. га картофеля. Также завершен сев рапса. Его посевные площади составили свыше 60 тыс. га.

В настоящее время в Кузбассе продолжается сев кормовых культур. Например, аграрии Крапивинского района (на фото) яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяли 34,2 тыс. га, пшеницей – 12,4 тыс. га, ячменем – 9,2 тыс. га. Картофеля посадили на площади 1,3 тыс. га. Были задействованы 20 посевных комплексов, 73 зерновые сеялки и другие виды техники. Селяне использовали 1 тыс. 190 тонн минеральных удобрений.