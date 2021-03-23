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Аграрии получат 119 миллионов рублей на проведение полевых работ

На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили готовность аграриев к весенним полевым работам. Посевные площади в Кузбассе увеличатся по сравнению с 2020 годом и составят почти 900 тысяч гектаров.

«В Кузбассе действуют программы поддержки сельхозпроизводителей. Только в этом году на проведение сезонных полевых работ аграрии получат субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 118,9 миллиона рублей. Благодаря этому фермеры смогут компенсировать часть собственных затрат», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов отметил, что в 2021 году посевная площадь в Кузбассе вырастет на 27 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом и составит 899,7 тысяч гектаров.

Зерновые и зернобобовые культуры займут 601,4 тыс. га, масличные культуры – 108,9 тыс. га, кормовые культуры – 180,5 тыс. га, картофель — 8 тыс. га, овощи открытого грунта – 930 га.

Для проведения ярового сева требуется 121,8 тыс. тонн семян, почти весь запас уже заготовлен. При этом доля сортовых семян увеличена с 78% в 2020 году до 82,5% в 2021 году. Сейчас происходит очистка некондиционных партий, к началу ярового сева семена будут доведены до требований ГОСТа.

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kuzbassnews.ru
23/03/2021
Общество
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