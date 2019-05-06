Аграрии сеют - энергетики собирают «урожай»: электроснабжение жителей Гурьевского района восстановлено после «неудачных» посевных работ
В майские праздники во время полевых работ в Гурьевском районе Кемеровской области посевная техника повредила опору линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт (кВ). От сильного удара произошел обрыв провода. К счастью, обошлось без электротравм.
В результате нарушения правил вблизи охранной зоны ЛЭП более пятисот жителей четырех населенных пунктов (деревни Мостовая, Дегтяревка, Усть-Канда и село Ур-Бедари) остались без электричества. На место незамедлительно прибыла оперативно-восстановительная бригада кузбасского филиала "МРСК Сибири" (входит в группу компаний «Россети») - "Кубассэнерго - РЭС".
Энергетики своевременно обнаружили повреждение, заменили опору и провода и ввели линию в работу.
К сожалению, несоблюдение правил вблизи воздушных линий электропередачи часто является причиной технологических нарушений. После двух подобных случаев с «танками» (14 февраля в Кемеровской области и 1 марта в Бурятии) энергетики уже не удивляются таким происшествиям.
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