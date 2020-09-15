Аграрии Тяжинского округа убрали около половины зерновых культур

Хлеб убран на площади около 9 тыс. гектаров при урожайности 23,5 центнеров с гектара. В пяти хозяйствах убрано более половины площадей. Урожайность составляет от 18 до 30 и более центнеров с гектара.

Работу сдерживают погодные условия. Озимых посеяно 4031 гектаров, при плане 5100 га.

Заготовка кормов на зимне-стойловый период завершена. Показатель по округу – более 25 кормовых единиц на условную голову.

В отрасли животноводства продуктивность за 8 месяцев составляет 2905 кг на фуражную корову, в сравнении с прошлым годом + 3 кг. Наивысшая прибавка продуктивности в крестьянско-фермерском хозяйстве Росликов С. В. + 237 кг. Предварительные подсчёты показывают, что в этом хозяйстве, возможно, будет получен результат в 6 тыс. кг молока. Это будет впервые в истории округа.

Пока все хозяйства минусуют (исключение - лидер) и показатель продуктивности составляет – 11,2 кг (- 0,9 кг к прошлому году).