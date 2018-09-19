Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отметил 45-летний юбилей

В Центральном аппарате Росгвардии состоялось торжественное собрание, посвященное 45-летию Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

Генерал-полковник заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов поздравил творческий коллектив с юбилеем, вручил его руководителю генерал-майору Виктору Елисееву благодарность Президента России. Наиболее отличившимся артистам ансамбля были вручены государственные награды. Некоторые из них удостоены почетных званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Они получили соответствующие нагрудные знаки. Кроме того, генерал-полковник Сергей Меликов вручил артистам ансамбля ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

«Ансамбль имеет не только творческие заслуги, но и боевые. В каких бы отдаленных регионах не выполняли задачи солдаты войск правопорядка, артисты везде их поддерживали своим творчеством. Сегодня коллектив ансамбля является флагманом культурной жизни войск, за годы творческой деятельности, он дал более 9000 концертов, на которых побывало свыше 25 млн зрителей. Особую благодарность хочется выразить художественному руководителю, главному дирижеру ансамбля народному артисту России генерал-майору Виктору Петровичу Елисееву, который на протяжении 33 лет бессменно возглавляет этот коллектив. Именно ваши творческое дарование и энтузиазм укрепили современный облик ансамбля, а ваша неиссякаемая энергия обеспечивает реализацию новых идей, сохраняя лидирующие положение коллектива на творческом Олимпе нашей страны и не только», - отметил генерал-полковник Сергей Меликов.