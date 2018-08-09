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Акция «Попкорн = билет в кино» в Кузбасскино

Только с 9 по 29 августа кинозал «Альтернатива» Кузбасскино предлагает АКЦИЮ всем кемеровчанам и гостям областной столицы в последний месяц лета «Попкорн = билет в кино»!

 При покупке одного стакана попкорна посещение кинозала «Альтернатива» на сеансы в 12-00 «Леонардо: миссия Мона Лиза» (6+) или 14-00 «Славные пташки» (6+) или 16-00 «Чудо-юдо» (6+) абсолютно бесплатно! 

Берите с собой друзей и хорошее настроение! Кузбасскино подарит Вам только позитивные эмоции и отличные фильмы!

Информация по тел. 36-30-31, 36-44-10.

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09/08/2018
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