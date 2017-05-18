Акция "Весь город - в театр!" продолжается

Очевидцы сообщают о пробке в районе кемеровского авторемзавода В соцсетях массово появляются сообщения о пробке в районе кемеровского авторемзавода. Очевидцы...

Кузнецкий проспект встал в пробке из-за ДТП Скорость движения на участке проспекта Кузнецкого по направлению от улицы Автозаводской до...

Экспедитор из Новокузнецка помог найти угнанную Toyota Водитель-экспедитор из Новокузнецка увидел происходящее и сказал, что если заметит на дороге...