По многочисленным просьбам зрителей акция «Весь город – в театр!» продолжается. В июне на все билеты действует специальная цена 200 руб. Акция проводится в преддверии 400-летия города и 85 театрального сезона. В этом году в нее включены премьерные спектакли и спектакли малой формы.
Подробности по телефону (3843) 743-043
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18/05/2017
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