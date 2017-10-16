Акция в Год экологии

В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла акция по посадке цветов, саженцев деревьев и кустарников на придомовой территории получателей социальных услуг на дому.

Соцработники совместно с ветеранами высаживали вишню, кусты смородины, малины, черноплодной рябины, пересаживали многолетние цветы – флоксы, тюльпаны, пионы, нарциссы и лилии.

Во время совместной работы пожилые люди делились своим опытом по уходу за плодово-ягодными кустарниками. Садоводы с солидным стажем рассказывали, как с помощью народных средств можно бороться с вредителями и болезнями растений, и что лучше добавить в воду, чтобы срезанные цветы долго радовали яркими красками.