Акция в Тяжине

В Кузбассе выросла средняя зарплата в январе-мае 2017 года В Кемеровской области выросла заработная плата за период с января по мая текущего года. Об этом...

Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные дни По области сохранятся небольшие и умеренные дожди, грозы, в Кемерове преимущественно без осадков...

Кемеровчанка попадёт на страницы журнала Maxim Уроженка Кемерова Наталья Чуйко, ныне проживающая в Москве, стала участницей конкурса «Мисс Maxim...