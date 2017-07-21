Акция в Тяжине

В поселке Тяжинский прошла традиционная областная акция «1 тысяча велосипедов – детям Кузбасса».
Двухколесную технику бесплатно получили шесть школьников отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни.
На площади Ленина специалисты отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, Тяжинского центра дополнительного образования совместно с сотрудниками ГИБДД, провели с участниками мероприятия профилактическую беседу о безопасном поведении на дорогах.
В формате подвижной игры для юных участников дорожного движения организовали викторину, в ходе которой ребята закрепили полученные знания.
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