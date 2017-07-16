Акимо-Анненке - 165 лет

Водитель, погибший в ДТП на Логовом шоссе в Кемерове, был лишен прав Жуткое ДТП произошло утром 15 июля в Кемерове на Логовом шоссе. Здесь около 11:30 автомобиль ВАЗ -...

В Кузбассе диджей загородного лагеря украл у мальчика телефон В полицию с заявлением о похищении телефона стоимостью 8 000 рублей обратилась мама пострадавшего...

В Салаире восстановили памятник императору Александру II В городе Салаире, что в Гурьевском районе Кемеровской области, торжественно открыли восстановленный...