Акимо-Анненке - 165 лет

Праздничное мероприятие, посвященное юбилейной дате, состоялось в Акимо-Анненском сельском Доме культуры.
Традиционный праздник, в этом году был особенным. Деревне Акимо-Анненка Тяжинского района исполнилось 165 лет со дня основания. На празднике чествовали земляков по номинациям: «Мудрость села», «Юность села», «Юбилей семьи», «Юбилейные даты», «Коренной житель», «Беспокойное сердце». Лучшие люди деревни были награждены Почетными грамотами администрации Акимо-Анненского сельского поселения и сувенирами.
В честь юбилея деревни, глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин принял решение наградить Почётной грамотой заслуженных людей. Участникам художественной самодеятельности были вручены грамоты Управления культуры Тяжинского муниципального района.
Праздник состоялся благодаря поддержке единороссов, а также предпринимателей Елены Петровны Катенович и Ларисы Михайловны Дорошенко. Торговлю шашлыками организовал Виктор Евгеньевич Романов. Константин Иванов предоставил ребятишкам возможность попрыгать на батуте, исследовать надувной замок, поесть сладкой ваты и карамельного попкорна.
Работники культуры и участники художественной самодеятельности подготовили для земляков концертную программу. Праздник завершился вечерней дискотекой.
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