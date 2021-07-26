Активная фаза учения Росгвардии «Заслон-2021» проходит в Кузбассе

В Кемерово жара сменится долгожданным дождем В Кемерово после недели жары и неимоверно сухой погоды жителей ждут прохлада и дожди, которые будут...

Кузбассовец 118 раз перевел деньги мошеннику на 1,5 млн рублей 47-летний киселевчанин взял кредит на 1,5 млн рублей, чтобы совершить крупную покупку, но не успел...

Трехэтажный особняк с сауной и кинотеатром продается в Кемерове за 60 млн рублей Неизвестные выставили на продажу в Интернете роскошный трехэтажный дом, расположенный в кемеровском...