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Активная фаза учения Росгвардии «Заслон-2021» проходит в Кузбассе

На территории Кемеровской области в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» продолжаются занятия спецподразделений Росгвардии в составе кузбасской тактической группы. В учениях задействован личный состав ОМОН, СОБР, отряда специального назначения «Кузбасс».

За минувшие дни военнослужащие и сотрудники отработали вопросы участия в специальных операциях по задержанию особо опасных и вооруженных преступников в различных условиях обстановки, в том числе при захвате заложников. Были проведены практические тренировки по штурму здания, в котором укрывался условный противник, эвакуации раненого военнослужащего в условиях непосредственного соприкосновения с террористической группой.

Руководством тактической группы была отмечена слаженность и грамотность тактических действий спецподразделений Росгвардии.

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kuzbassnews.ru
26/07/2021
Общество
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