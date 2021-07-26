Активная фаза учения Росгвардии «Заслон-2021» проходит в Кузбассе

На территории Кемеровской области в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» продолжаются занятия спецподразделений Росгвардии в составе кузбасской тактической группы. В учениях задействован личный состав ОМОН, СОБР, отряда специального назначения «Кузбасс».
За минувшие дни военнослужащие и сотрудники отработали вопросы участия в специальных операциях по задержанию особо опасных и вооруженных преступников в различных условиях обстановки, в том числе при захвате заложников. Были проведены практические тренировки по штурму здания, в котором укрывался условный противник, эвакуации раненого военнослужащего в условиях непосредственного соприкосновения с террористической группой.
Руководством тактической группы была отмечена слаженность и грамотность тактических действий спецподразделений Росгвардии.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерово после недели жары и неимоверно сухой погоды жителей ждут прохлада и дожди, которые будут...
|
47-летний киселевчанин взял кредит на 1,5 млн рублей, чтобы совершить крупную покупку, но не успел...
|
Неизвестные выставили на продажу в Интернете роскошный трехэтажный дом, расположенный в кемеровском...
|
Учёные Кузбасского государственного технического университета (участник НОЦ «Кузбасс») разработали...