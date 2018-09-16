Активные кемеровчане навели порядок на набережной Томи

200 активных жителей Кемерово приводили в порядок береговую линию реки Томь.

К 300-летию открытия Кузбасса на территории, прилегающей к музею «Красная горка» прошла традиционная экологическая акция «Берег нашей памяти».

Студенты высших и средних общеобразовательных учреждений, актив студотрядов, волонтеры, работники учреждений и предприятий города убирали от мусора береговую линию реки Томь на участке от Кузнецкого моста до горы Горелой.

Это излюбленное место отдыха горожан осенью усеяно мусором, который оставили отдыхающие. Все активисты получили инвентарь, перчатки и мешки. Организаторы решили нетривиально подойти к организации экологической акции и устроили для добровольцев квест «Чистые игры».

Всех разделили на команды и дали задание собирать мусор раздельно. Пластик, бумага, металл, собранные во время субботника, будут сданы на вторичную переработку.