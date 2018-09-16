Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Активные кемеровчане навели порядок на набережной Томи

200 активных жителей Кемерово приводили в порядок береговую линию реки Томь.

К 300-летию открытия Кузбасса на территории, прилегающей к музею «Красная горка» прошла традиционная экологическая акция «Берег нашей памяти».

Студенты высших и средних общеобразовательных учреждений, актив студотрядов, волонтеры, работники учреждений и предприятий города убирали от мусора береговую линию реки Томь на участке от Кузнецкого моста до горы Горелой.

Это излюбленное место отдыха горожан осенью усеяно мусором, который оставили отдыхающие. Все активисты получили инвентарь, перчатки и мешки. Организаторы решили нетривиально подойти к организации экологической акции и устроили для добровольцев квест «Чистые игры».

Всех разделили на команды и дали задание собирать мусор раздельно. Пластик, бумага, металл, собранные во время субботника, будут сданы на вторичную переработку. 

Общество
Экология
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/09/2018
Общество
Экология
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus