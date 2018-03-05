Александр Бессмертных стал победителем на всероссийского турнира по лыжным гонкам

Новокузнецкие хоккеисты проиграли на выезде «Реактору» Противники принимали новокузнецких спортсменов у себя дома.

В Киселевске безногий инвалид угнал у зятя кроссовер Toyota RAV4 В кузбасском городе Киселевске под суд пойдет 31-летний мужчина, являющийся безногим инвалидом,...

Кузнецов предложил жителям Абагура-Лесного выбрать главу посёлка Глава Новокузнецка рассказал в эфире «Ново-ТВ» о жалобах жителей посёлка Абагур-Лесной на главу...