Александр Бессмертных стал победителем на всероссийского турнира по лыжным гонкам

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С 24 февраля по 3 марта в Архангельской области прошли открытые всероссийские соревнования по лыжным гонкам.
Это альтернативные соревнования для спортсменов, которых МОК не допустил до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
2 марта в гонке на дистанции 50 км классическим стилем среди мужчин первое место занял заслуженный мастер спорта России Александр Бессмертных.
Фото: газета "Кузбасс".
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