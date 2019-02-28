Александр Бессмертных стал вторым на чемпионате мира по лыжным видам спорта

19 февраля в городе Зеефельде (Австрия) заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных из Кемерово стал вторым на дистанции 15 км классическим стилем среди мужчин. Спортсмен тренируется у заслуженного тренера России Виталия Матвейкина.
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