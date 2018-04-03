Александр Бессмертных стал вторым на чемпионате России по лыжным гонкам

Соревнования прошли с 24 марта по 1 апреля в Сыктывкаре (Республика Коми).
В забеге на дистанции 15 км классическим стилем среди мужчин второе место занял заслуженный мастер спорта России Александр Бессмертных (Кемеровская область — Московская область).
03/04/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали мужчину, который курил в общественном месте, для...
|
В 2018 году первые гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке начнутся 20 мая – на неделю...
|
С 4 апреля начнут выдавать личные вещи потерпевших на пожаре в «Зимней вишне», которые были изъяты...
|
Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы рассказали об улучшении физического и...