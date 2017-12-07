Александр Клонов: «Провода держатся не на опорах, а на крепких, «железных» людях»

В преддверии Дня энергетика мы начинаем цикл очерков, посвященных электромонтерам, мастерам, диспетчерам, начальникам районов электрических сетей - всем тем, благодаря кому горит свет в наших домах. Мы рассказываем невыдуманные истории о людях труда, об их повседневной работе и подвигах в профессии, которые иногда приходится совершать энергетикам. Хотите познакомиться с ними поближе? Тогда обратите внимание на нашу «очерковую доску почета».

Человека, проработавшего больше тридцати лет в энергетической отрасли, впору назвать «живой легендой», «большой энциклопедией». Александр Клонов давно связал свою судьбу с любимой профессией и нисколько об этом не жалеет. А «высоковольтных историй» и колоссального опыта у него с лихвой хватит, чтобы написать целую книгу.

«Говорят, что «профессиональное выгорание» начинается после пяти лет работы на одном и том же месте, - рассуждает начальник Прокопьевского района электрических сетей кузбасского филиала «МРСК Сибири» Александр Клонов. – В энергетике такого понятия вообще не существует. Настоящие профессионалы всегда «горят желанием» работать, стремятся к лучшему результату, преодолевают препятствия. Хорошим примером служат наши электромонтеры, которые закалились так, что стали крепче железа. Другие в этой сфере работать не смогут».

Об одной из самых сложных профессий в энергетике Александр Александрович знает не понаслышке. И дед, и отец проработали в Кузбассэнерго не один десяток лет. Александр всегда знал, что продолжить трудовую династию Клоновых. Свою карьеру энергетика-сетевика он начал с профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики. За тридцать два года прошел путь от рабочего до руководителя. Колоссальный опыт просто так не дается. Именно это в нем и ценят коллеги – трудолюбие и целеустремленность.

«Наш Сан Саныч человек ответственный, с большим опытом и новаторской жилкой, - рассказывает о любимом руководителе инженер по техническому контролюфилиал «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» Лариса Ромашева. – А еще он убежден в том, что энергетика держится на людях. Наверное, поэтому дверь в его кабинет всегда открыта. С вопросами, советами и просьбами все идут к нему и знают, что их услышат и поймут. А ведь это главная черта хорошего руководителя – не держать дистанцию с коллегами и своевременно решать проблемы».

Вторая любовь после энергетики для Александра Александровича – футбол. На игровом поле он чувствует себя, как рыба в воде. И заслуг спортивных у него не меньше, чем профессиональных. Но главным своим достижением начальник Прокопьевского РЭС считает детей. Сын профессионально занимается спортом и является ключевым игроком в составе Новокузнецкого Металлурга. А дочка, как говорится, пошла по стопам и сейчас работает диспетчером в Прокопьевском РЭС.

«В энергетике, как и в футболе, главное – сыгранная команда, - рассуждает Александр Клонов. – Когда проработал в одной сфере несколько лет, доверяешь людям, которые прошли вместе с тобой трудовой путь, знаешь, на кого можно рассчитывать в чрезвычайной ситуации. Среди энергетиков – это каждый первый человек. Каждый среди них вносит вклад в развитие энергосетевого комплекса Кузбасса. Провода держатся не на опорах, а на крепких, «железных» людях!».

Вклад в развитие энергосистемы района начальника Прокопьевского РЭС просто неоценим. Под руководством Александра Александровича проведена большая работа по повышению надежности передачи электроэнергии потребителям в канун подготовки сетей к осенне-зимнему периоду. Своевременно организованы мероприятия по ремонту оборудования подстанций: «Афонинская», «Зенковская», «Красногорская 1-2», «Терентьевская», «Котинская», «Юго-Западная». А это значит, что в домах жителей района будет гореть свет. И даже, если погода решит проверить слаженную работу энергетиков на прочность, «люди, которые крепче железа», «люди дела» под руководством Александра Клонова одержат победу над стихией.