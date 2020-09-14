Александр Кривцов вступил в должность главы Мариинского муниципального района

Торжественная церемония инаугурации состоялась на 54 сессии Совета народных депутатов Мариинского муниципального района. Александр Анатольевич принес присягу и официально вступил в должность главы района на второй срок.

В августе 2020 года А. А. Кривцов был избран депутатами районного Совета народных депутатов. Народные избранники проголосовали за него единогласно.

Александр Анатольевич Кривцов родился 27 ноября 1967 года в городе Ленинске-Кузнецкий. В 1991 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал учителем физической культуры в Тяжинской средней школе №2, начальником отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского района.

Возглавлял областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А. Савенкова. С 2007 года работал в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области. С июня по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя начальника департамента. Затем был назначен на должность начальника департамента. 18 сентября 2015 года победивший на выборах Александр Анатольевич Кривцов вступил в должность главы Мариинского муниципального района.