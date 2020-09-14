Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Александр Кривцов вступил в должность главы Мариинского муниципального района

Торжественная церемония инаугурации состоялась на 54 сессии Совета народных депутатов Мариинского муниципального района. Александр Анатольевич принес присягу и официально вступил в должность главы района на второй срок.
В августе 2020 года А. А. Кривцов был избран депутатами районного Совета народных депутатов. Народные избранники проголосовали за него единогласно.
Александр Анатольевич Кривцов родился 27 ноября 1967 года в городе Ленинске-Кузнецкий. В 1991 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал учителем физической культуры в Тяжинской средней школе №2, начальником отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского района.
Возглавлял областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А. Савенкова. С 2007 года работал в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области. С июня по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя начальника департамента. Затем был назначен на должность начальника департамента. 18 сентября 2015 года победивший на выборах Александр Анатольевич Кривцов вступил в должность главы Мариинского муниципального района.

 

Политика
Мариинск
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Политика
Мариинск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Серьезное ДТП произошло в кузбасском городе
На снимках видно, что автомобили получили сильные повреждения. На месте происшествия работали...
Кемерово в октябре получит 25 новых автобусов
Общественный транспорт, который поставят для столицы Кузбасса, будет оборудован низкими полами для...
В Кузбассе лисы стали массово погибать под колёсами машин на трассах
Зачастую лисы передвигаются ночью. Но перебегая трассы, они могут быть ослеплены автомобилем,...
В Тюмени пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Сагитулин Ахмадатый, 1952 года рождения вчера, в 8 утра, ушел с улицы Юрия Семовских в областном...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus