Александр Малышко избран главой Ижморского муниципального района

12 октября на сессия Совета народных депутатов Ижморского района главой муниципального образования был вновь избран Александр Малышко.

Александр Малышко родился в 1965 году в д. Каменка Промышленновского района. В 1992 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности инженер-механик.

Трудовая биография началась в 1992 году с должности главного инженера АОЗТ «Красный Яр». С 1996 года работал директором совхоза «Симбирский». В 2001 году был избран главой Симбирского сельского поселения Ижморского муниципального района.

С июня 2012 года по октябрь 2017 года занимал пост главы Ижморского района.