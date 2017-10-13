Александр Малышко избран главой Ижморского муниципального района

12 октября на сессия Совета народных депутатов Ижморского района главой муниципального образования был вновь избран Александр Малышко.
Александр Малышко родился в 1965 году в д. Каменка Промышленновского района. В 1992 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности инженер-механик.
Трудовая биография началась в 1992 году с должности главного инженера АОЗТ «Красный Яр». С 1996 года работал директором совхоза «Симбирский». В 2001 году был избран главой Симбирского сельского поселения Ижморского муниципального района.
С июня 2012 года по октябрь 2017 года занимал пост главы Ижморского района.
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