Алексей Алеков: «Клёвых мест» не выдаю, а вот «клёвую» работу могу посоветовать»

За окном – ни свет, ни заря. Как говорит Алексей Алеков, в такую рань проснуться сможет разве что заядлый рыбак, да профессиональный энергетик, которому нужно восстановить нарушенное ураганом электроснабжение в селе. Нет, сегодня свою поплавочную удочку с кивком Алексей оставит дома. Вместо непродуваемого зимнего тулупа на овчине электромонтер облачается в дугостойкий костюм. Валенки с резиновыми галошами тоже не пригодятся. Осталось зашнурить утепленные ботинки на диэлектрической подошве и пора выезжать – бригадный УАЗик уже сигналит на улице.

За три года работы в Кузбасском филиале Россети Сибирь Алексей к энергетике прикипел, как и к любимому хобби. Он трудится электромонтером по обслуживанию распределительных сетей в Новокузнецком РЭС и профессией своей гордится не хуже, чем удачным уловом.

«Настоящая удача работать в стабильной компании, в дружном коллективе, где все за тебя – стеной, – рассказывает энергетик. – Эту взаимопомощь я чувствую всегда: и во время затяжного ремонта энергооборудования после снежной бури, и за общим столом в День энергетика. Друзьям я всегда говорю: «клёвых мест» не выдаю, а вот хорошую работу могу посоветовать. В республике Хакасия тоже в копании «Россети Сибирь» трудится мой двоюродный брат, который так же, как и я, влюблен в самую «светлую профессию» на земле. Я счастлив, что работаю в энергетике, и чувствую, что именно здесь могу реализовать себя в полной мере. А когда работа любимая, и домой возвращаешься в хорошем настроении – ну прямо, как после рыбалки!».

В ведомстве электромонтёра – 130 трансформаторных подстанций и больше сотни километров линий электропередачи, которые окутывают паутиной проводов около 15 поселков Новокузнецкого района. Эту огромную территорию Алексей ласково называет своими «светлыми угодьями» и знает здесь каждую опору.

«Семья давно привыкла, что уже второй год подряд я «новогодний дежурный» – все праздники не выпускаю телефона из рук, ведь в энергетике главное – оперативность. Бывает, что свирепый мороз провод в пролете между опорами натягивает не хуже, чем трехкилограммовая щука леску – так и гляди, что вот-вот порвётся. Так однажды и получилось в посёлке Чичербаево Новокузнецкого района. Провод на линии 10 киловольт лопнул от мороза, четыре населенных пункта остались без света. Мы оперативно осмотрели линию и быстро нашли повреждение. Морозец тогда был хороший, да ещё и с ветром. Помню, долго в машине руки отогревал, а дома полчаса стоял у печки. Зато на душе тепло было. Так бывает, когда принесешь с рыбалки целое ведро отборных карасей. И сыновья обнимают с двух сторон: «Ну, все, папа, завтра вместе на рыбалку пойдем!». И где-то в глубине души я верю, что и профессию мою «светлую» они тоже продолжат».