Альфастрахование исполнило предписание УФАС и перечислило незаконно полученный доход в бюджет

28 декабря в Кемеровское УФАС России поступило письмо АО «Альфастрахование» о том, что общество исполнило предписание антимонопольного органа и перечислило в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 559 470,10 рублей.

Ранее управление рассмотрело дело в отношении этой страховой компании, которая прибегла к недобросовестной конкуренции, участвуя в торгах на заключение госконтракта с ФГУП «ВГСЧ» для выдачи полисов ОСАГО. В ходе проведения электронных аукционов общество занизило коэффициенты (КБМ), установленные законодательством, и одержало победу. Комиссия Кемеровского УФАС по итогам рассмотрения дела и признания факта нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции выдала предписание устранить последствия нарушения, перечислив незаконно полученный доход в бюджет.

Напомним, уже несколько лет в антимонопольной системе рассмотрения дел и заявлений действует институт предупреждения, который по некоторым нормам Закона о защите конкуренции позволяет без возбуждения дела обойтись превентивными мерами в случае, если компания, в действиях которой обнаружили признаки нарушения, устранит их, исполнив требование управления. В текущем году Кемеровское УФАС выдало 4 подобных предупреждения страховым компаниям о прекращении нарушений и перечислении незаконно полученного дохода в бюджет. Два из них были исполнены в срок, одно обжаловано в судебном порядке, четвертое привело к возбуждению вышеописанного дела.

Для справки: статья 14.8. Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ запрещает иные формы недобросовестной конкуренции.