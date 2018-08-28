Алина Маланина из Полысаево выступила на одной сцене с Олегом Газмановым

Пой вместе с Олегом Газмановым! «Пой, Кузбасс!» - музыкальный проект Олега Газманова совместно с трудовыми коллективами и простыми жителями Кузбасса.

В преддверии празднования Дня шахтера народный артист Российской Федерации Олег Газманов объявил конкурс «Пой, Кузбасс!». Написанная им песня «Кузбасс» должна была прозвучать в своей интерпретации и передана на суд автору.

В акции «Пой, Кузбасс!» приняла участие Алина Маланина воспитанница вокального коллектива «Радость» МАУК «ДК «Полысаевец» (руководитель Елена Александровна Сухорукова). Вместе они записали оригинальную версию исполнения песни, затем Алина исполнила песню Олега Газманова под названием «Кузбасс», записала процесс исполнения на видео и предоставила запись на сайт конкурса. По итогам состязания конкурсной комиссией было принято решение о том, что Алина будет выступать на одной сцене с советским и российским эстрадным певцом, композитором, поэтом, актёром и продюсером Олегом Газмановым!

– Люди спускались в забой, словно в последний бой, шли глубоко под землей с киркой и молотом. Кузбасс – это каждый из нас. Кузбасс – это ты, это я. Кузбасс – наша совесть и вера, что все будет лучше, – гласит песня.

Алина вошла в тройку сильнейших и была приглашена для совместного исполнения с Олегом Газмановым этой песни в столицу празднования областного Дня шахтера город Таштагол 24 августа 2018 года.

По словам Олег Михайловича, Кемеровская область — особое место, где живут люди сильные духом, вдохновляющие своим примером стойкости и жизнерадостности.