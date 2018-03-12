Альпинистка Наталья Беляева стала третьей на чемпионате Европы

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С 2 по 4 марта в Кирове проходил чемпионат Европы по альпинизму (ледолазание). Участие в нем приняли 102 спортсмена из 20 стран. Мастер спорта России Наталья Беляева из Анжеро-Судженска заняла третье место среди женщин в дисциплине «скорость».
12/03/2018
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