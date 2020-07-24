Алюминий или медь: вечный спор в проводке

Вечный спор - медь или алюминий - перешел на новый этап, когда в прошлом году Минстрой опубликовал на своем сайте изменения свода правил проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий, разрешающих использование кабелей и проводов из алюминиевых сплавов в жилищной проводке, пишет "Независимая газета".

В документе написано, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4-0,5% железа и 0,15% меди. В России такие сплавы производят на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах компании РУСАЛ. Сам же кабель выпускают десятки предприятий по всей стране. По словам генерального директора "Москабельмета" Павла Морякова, "сплав стабильно работает в течение длительного периода эксплуатации - до 25 лет - и полностью безопасен. Он сочетает в себе пластичность, легкость, прочность и не поддается расширению при нагреве. Это совсем не та проводка, которая была несколько десятилетий назад".

По словам экспертов, стоимость проводов на основе алюминия на 30-50% ниже, чем на основе меди, а вес на 30-40% меньше. При этом ежегодно в стране вводится 80 млн кв. м недвижимости, для которой нужно около 2 млн км алюминиевых кабелей. При стоимости одного километра в 25 000 руб. общий объем рынка можно оценить примерно в 50 млрд руб.

"За рубежом доля проводки из алюминиевых сплавов составляет порядка 50%, у нас же только недавно разрешили применять ее в жилых зданиях. Специально для этого были разработаны новые сплавы из алюминия восьмой серии, которые прошли всестороннюю проверку в профильных институтах и ведомствах. Новые кабели обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение", - сказал Роман Андрюшин, директор РУСАЛа по сбыту и маркетингу.

К слову сказать, в США алюминиевые сплавы активно применяют при строительстве объектов недвижимости еще с 1980-х годов. Как отмечает Павел Моряков, в наших странах есть разница в вольтаже, но она не играет никакой роли, так как кабель изменяется только под силой тока. А она одинакова что в России, что в Штатах. "Сегодня все мировые производители выпускают розетки под алюминиевую проводку, даже китайские люстры, которые встречаются в ассортименте каждого магазина, - все с начинкой из алюминия. Их стыкуют с медными разъемами, и ни у кого не возникает опасений. Нет оснований бояться применения алюминиевой проводки в домах. В нашей стране уже давно к трансформаторным подстанциям подходит именно алюминий, провода ЛЭП - алюминиевые. И это в порядке вещей", - дополняет генеральный директор "Москабельмета".

В свою очередь медные компании не особенно беспокоятся, что их продукцию могут вытеснить из проводки. "При организации сбыта продукции РМК привлекает крупных трейдеров, которые затем взаимодействуют с конечными потребителями, дальнейшую судьбу произведенной продукции компания не отслеживает", - заявлял ранее в СМИ представить "Русской медной компании".

Действительно, несмотря на то, что к новой алюминиевой продукции активно проявляют интерес такие крупные застройщики, как Setl Group, ФСК Лидер, ПИК, в России пока сдаются единицы квартир с проводкой из алюминиевых сплавов. Бизнес еще не "распробовал" новый продукт. Многие ждут обнародования официальных заключений крупных девелоперских компаний о применении алюминиевых сплавов в строительстве объектов недвижимости. И ситуация с выбором приоритетного металла для жилых помещений может измениться уже в ближайшее время.

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