Аман Тулеев стал депутатом кузбасского парламента

3 апреля бывший губернатор Кемеровской области, сложивший свои полномочия два дня назад, стал депутатом регионального парламента.
На совещании в избиркоме было принято решение передать вакантный с 2016 года мандат Аману Тулееву.
Фото: пресс-служба АКО
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