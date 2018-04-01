Аман Тулеев ушел в отставку

Loading...
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В связи с досрочной отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева временно исполняющим...
|
В Новокузнецке выжил мужчина, выпавший с балкона четвертого этажа больницы, сообщает региональное...
|
Сорокатрехлетний житель города Кемерово поскользнулся, когда делал сальто в момент прыжка в бассейн...
|
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло...