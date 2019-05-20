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Аномальная зима снизила турпоток в Шерегеше

Как сообщает Турцентр Шерегеш (.su), аномальное количество холодных дней (как говорят местные жители, такой зимы не было 40 лет) привело к падению турпотока на горнолыжном курорте Шерегеш.

По данным портала, в Шерегеше снежный покров в сезоне 2018/19 начал формироваться 1 ноября, на 3 дня позже прошлого года.

Последний снег в уходящем сезоне был зафиксирован 28 апреля. Всего за сезон, по данным Турцентра Шерегеш (.su), выпало 9 метров снежных осадков (15,5 метров в сезоне 2016/17).
Максимальная высота снежного покрова на вершине горы Зеленая составила полтора метра. Сезон начался поздно, снега было мало, при этом трассы готовились достаточно хорошо. Мало открытых камней.

Самая высокая утренняя температура в сезоне зафиксирована 30 апреля +6 градусов, а самая низкая 28 января -34 градуса. В сезоне было 27 дней (11 в прошлом сезоне), когда температура опускалась ниже 25 градусов. По наблюдениям сотрудников турцентра - самый холодный год за все время наблюдений.

 

 

Фото: турцентр Шерегеш (.su)

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kuzbassnews.ru
20/05/2019
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