Аномальная зима снизила турпоток в Шерегеше

Как сообщает Турцентр Шерегеш (.su) , аномальное количество холодных дней (как говорят местные жители, такой зимы не было 40 лет) привело к падению турпотока на горнолыжном курорте Шерегеш.

По данным портала, в Шерегеше снежный покров в сезоне 2018/19 начал формироваться 1 ноября, на 3 дня позже прошлого года.

Последний снег в уходящем сезоне был зафиксирован 28 апреля. Всего за сезон, по данным Турцентра Шерегеш (.su), выпало 9 метров снежных осадков (15,5 метров в сезоне 2016/17).

Максимальная высота снежного покрова на вершине горы Зеленая составила полтора метра. Сезон начался поздно, снега было мало, при этом трассы готовились достаточно хорошо. Мало открытых камней.

Самая высокая утренняя температура в сезоне зафиксирована 30 апреля +6 градусов, а самая низкая 28 января -34 градуса. В сезоне было 27 дней (11 в прошлом сезоне), когда температура опускалась ниже 25 градусов. По наблюдениям сотрудников турцентра - самый холодный год за все время наблюдений.

Фото: турцентр Шерегеш (.su)